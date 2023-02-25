Москва 25 февраля 2023, 10:23 Овчинский: столичный производитель автокомпонентов начал поставку деталей для машин китайского бренда Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) запустил поставку первой партии комплектующих для машин китайского бренда. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания уже отдала в производство 1600 деталей переднего пола салона для автомобилей Haval F7. Сборку этих моделей осуществляют на предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области.

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«Ранее столичный производитель автокомпонентов и тульский завод заключили соглашение, по которому в Москве будут производить кузовные детали для популярных китайских кроссоверов. В рамках договора московское предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова», — пояснил Овчинский.

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По его словам, производство и поставку первой партии комплектующих уже запустили. Также работники ААТ почти закончили адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали — пола задней части салона Haval F7.

Предприятие открыло новое современное производство на юге столицы в декабре 2022 года. Его запустили в рамках реализации масштабного промышленного инвестиционного проекта. Благодаря производственным мощностям завода специалисты могут выпускать до 12 миллионов деталей кузова для легковых и коммерческих автомобилей в год.

Для завода в Тульской области предприятие будет ежегодно делать до 6,5 миллиона кузовных деталей. Генеральный директор компании Зоригт Саханов отметил, что поставка переднего пола салона для модели китайского бренда в феврале знаменует старт масштабного проекта импортозамещения и локализации по сборке этих машин, уровень которой превысит 50% уже в 2023 году.