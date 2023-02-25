25 февраля 2023, 10:23
Овчинский: столичный производитель автокомпонентов начал поставку деталей для машин китайского бренда
Столичный производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) запустил поставку первой партии комплектующих для машин китайского бренда. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Компания уже отдала в производство 1600 деталей переднего пола салона для автомобилей Haval F7. Сборку этих моделей осуществляют на предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области.
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«Ранее столичный производитель автокомпонентов и тульский завод заключили соглашение, по которому в Москве будут производить кузовные детали для популярных китайских кроссоверов. В рамках договора московское предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова», — пояснил Овчинский.
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По его словам, производство и поставку первой партии комплектующих уже запустили. Также работники ААТ почти закончили адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали — пола задней части салона Haval F7.
Предприятие открыло новое современное производство на юге столицы в декабре 2022 года. Его запустили в рамках реализации масштабного промышленного инвестиционного проекта. Благодаря производственным мощностям завода специалисты могут выпускать до 12 миллионов деталей кузова для легковых и коммерческих автомобилей в год.
Для завода в Тульской области предприятие будет ежегодно делать до 6,5 миллиона кузовных деталей. Генеральный директор компании Зоригт Саханов отметил, что поставка переднего пола салона для модели китайского бренда в феврале знаменует старт масштабного проекта импортозамещения и локализации по сборке этих машин, уровень которой превысит 50% уже в 2023 году.
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