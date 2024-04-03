Москва 03 апреля 2024, 07:27 Овчинский: столичные разработки активно применяют на важных энергообъектах РФ Freepik

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Московские предприятия производят востребованную и высокотехнологичную продукцию, которую активно используют в работе критических объектов, включая энергетическую инфраструктуру. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

Инновационные решения и география поставок

«Москва по праву считается ведущим центром внедрения и разработки инновационных решений, а также локомотивом отечественной промышленности. Предприятия города развивают высокотех, а также наращивают объемы выпуска продукции, создают инновационные решения и расширяют географию поставок», — заявил Овчинский.

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По его словам, этому помогает широкий пул инструментов поддержки и созданный в Москве комфортный инвестклимат. Продукцию, которую сегодня производят в столице, отправляют для работы на заводы и другие важные предприятия.

Автоматизированная система контроля

В качестве примера министр московского правительства привел производителя НПП «Доза». Он отправит свою автоматизированную систему контроля радиационной обстановки нового поколения для строящейся Курской АЭС-2.

Вокруг объекта поставят посты, оборудованные приборами радиационного и метеорологического контроля. Полученную информацию передадут на центральный и резервный посты. Это даст возможность круглосуточного мониторинга в районе расположения атомной электростанции.

Помимо этого в состав системы включили передвижные автономные радиометрические лаборатории на базе полноприводных автомобилей. С помощью них находят и локализуют радиоактивные источники и загрязнения, а также для пробоотбора и экспресс-анализа проб почвы.

Оросительное устройство для энергоблока

Еще одно московское предприятие «Нанотехнологический центр композитов» — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — отправило в регион оросительный аппарат из полимерных материалов для первого в мире энергетического блока на основе быстрого реактора IV поколения. Устройство может уменьшить воздействие работающих охладительных башен энергоблока на окружающую среду.

Установку разместили в январе этого года. Энергоблок мощностью 300 мегаватт предотвращает аварии и выбросы в атмосферу радиоактивных элементов. Работа реактора идет по принципу замкнутого цикла, во время которого он сам обеспечивает себя основным энергетическим компонентом.

«В настоящее время мы выполняем комплексное оснащение градирен различных типов. В рамках реализации программы импортозамещения для нужд российской энергетики на площадке предприятия развернуто производство оросителей, водоуловителей, разбрызгивающих сопел, композитных ходовых мостков и площадок обслуживания», — заявил руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов.

Столицу считают городом с развитым производством. В Москве находится более 4,2 тысячи рабочих промышленных площадок, где выполняют задачи более 725 тысяч сотрудников.