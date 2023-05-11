Москва 11 мая 2023, 09:14 Овчинский: столичное предприятие запустило производство вареной колбасы и протеиновых батончиков

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Один из ведущих российских завод по выпуску колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов» расширил продуктовую линейку. Предприятие запустило серийное производство новой вареной колбасы и продуктов для атлетов — особых протеиновых батончиков, которые не имеют аналогов в России. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, московские промышленники активно поддерживают актуальные тренды по здоровому образу жизни. Поэтому в столице выпускают полезные продукты, которые соответствуют требованиям потребителя. Так, производитель мясной продукции «Дымов» приступил к изготовлению спортивных батончиков. В составе питания для атлетов используют мясо, ягоды и специи.

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«Новинка не имеет аналогов в стране. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более 100 тонн этой продукции», — подчеркнул Овчинский.

Батончики выпускают без добавления сахара. Кроме того, в них содержится много протеина. Именно он поможет спортсменам поддерживать организм в активном состоянии при физических нагрузках до четырех часов. Протеин также помогает восстановить силы после занятий спортом.

Предприятие запустило в производство и пять разных позиций колбасы «Докторской ГОСТ». Ее будут выпускать в оболочке из синюги, белковой и современного полиамида.

Столичной компании помогает развиваться хороший инвестиционный климат и городская поддержка.

В 2016 году заводу присвоили статус промышленного комплекса. Благодаря этому у него появились значительные налоговые льготы, что позволило экономить бюджет и направлять средства на расширение производства.