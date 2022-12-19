Москва 19 декабря 2022, 07:17 Овчинский: столичное предприятие разработало сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования

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Научно-производственное предприятие «Торий» госкорпорации «Ростех» успешно закончило работы над электронным прибором, который предназначен для усиления радиоволн. Разработка пригодится для медицинского оборудования, инспекционно-досмотровых комплексов и другой техники. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Основные параметры линейных ускорителей зависят от характеристик источников СВЧ-энергии. Многие ученые пытаются сократить размеры ускорителя, тем самым снизить и его стоимость. Это достигается за счет увеличения рабочей частоты сигнала при сохранении высоких значений импульсных мощностей. Новые характеристики помогут пользоваться высокотехнологичными разработками в мобильных досмотровых комплексах и других устройствах.

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«Предприятие уже успешно запустило его [устройство] в серийное производство. Планируемый объем выпуска — 10 приборов в год», — сказал Овчинский.

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Устройство установило рекордный результат с выходной импульсной мощностью в три Мегаватта на частоте 9300 МГц с высоким КПД благодаря использованию нового принципа проектирования этих изделий.

«Стоит отметить, что новый прибор превышает все известные мировые аналоги по совокупности технических характеристик», — отметил генеральный директор АО «НПП „Торий“ Дмитрий Трофимов.

Он добавил, что опытно-конструкторскую работу выполнили всего за семь месяцев.