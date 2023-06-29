Москва 29 июня 2023, 11:22 Овчинский: столичная компания разработала отечественную проволоку для сварочных работ

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Столичный производитель роботизированных систем «Технорэд» совместно с горно-металлургической компанией «Северсталь» разработали отечественную проволоку для сварочных работ. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее сварочную проволоку поставляли зарубежные производители, после их ухода ряд отраслей столкнулись с некоторыми сложностями. Отечественные промышленные компании приняли вызов и заняли ниши, которые раньше были слабо освоены.

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«Столичное предприятие „Технорэд“ объединило усилия с ПАО „Северсталь“ и разработало сварочную проволоку, которая по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших брендов», — заявил Овчинский.

Предприятие выпустило около 50 тонн проволоки, к концу года планирует увеличить объем произведенного изделия до 300 тонн. К 2025 году компания планирует выпускать 12 тысяч тонн проволоки.

Сварочная проволока применяется для скрепления элементов в сфере мосто- вагоно- и судостроения, а также в автомобильной и авиационной промышленности.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор компании «Технорэд» Артем Лукин рассказал, что над разработкой проволоки начали работать год назад. Перед предприятием поставили задачу вывести на рынок изделие с требуемыми характеристиками по конкурентоспособной цене.

«После тестовых отгрузок и обратной связи заводов мы убедились в превосходных показателях нашей сварочной проволоки и приступили к ее серийному выпуску», — заявил Лукин.

Предприятие специализируется на разработке и изготовлении роботизированных систем для автоматизации промышленных процессов. ПАО «Северсталь» — горнодобывающий холдинг, производит коксующий уголь и железную руду.