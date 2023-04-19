19 апреля 2023, 10:23
Овчинский: столичная компания разработала беспроводную систему мониторинга персонала
Столичная компания «Концерн Гудвин» разработала локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которая может работать на объекте без использования интернета. Внедрение системы не требует применения инфраструктурного оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Концерн Гудвин» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Компания вложила в создание производства более 100 миллионов рублей, отметил глава департамента. Разработка «Концерна Гудвин» позволяет оперативно связаться с сотрудниками в полевых условиях для контроля и корректировки поставленных задач. Также система может предупредить об угрозах, сообщил Овчинский.
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«Инновация будет прежде всего востребована в нефтегазовой, энергетической, строительной отраслях, где производственные объекты зачастую располагаются в труднодоступных местах без наличия сотовой связи», — пояснил руководитель департамента.
Система работает при помощи многофункциональных трекеров и мобильного приложения. Мастер-трекер находится у бригадира или администратора и получает информацию с остальных трекеров, находящихся у рабочих и сотрудников.
Для развертывания системы требуются только многофункциональные трекеры и мобильное приложение на смартфоне или планшете. Также предусмотрена возможность передачи текстовых сообщений или команды SOS на устройство руководителя. Разработка может отслеживать не только местоположение сотрудника, но и его активность, безопасность, индекс качества окружающего воздуха, показатели концентрации газов с персонального газоанализатора.
Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что «Концерн Гудвин» является резидентом с 2019 года, за это время компания создала 80 рабочих мест.
«Использование изобретения обеспечит координацию действий сотрудников и мониторинг безопасности условий труда», — подчеркнул Дегтев.
Технический директор компании Михаил Нагорский рассказал подробности испытания разработки. Система мониторинга прошла тестирование на открытой местности, соединение сохранялось на расстоянии до 600 метров в условиях прямой видимости.
«Полученные результаты позволяют рекомендовать такую систему в качестве простого и экономичного решения для выездных рабочих групп и ремонтных бригад до восьми человек, работающих в условиях отсутствия подключения к сети Интернет и мобильной связи на небольших территориях на открытой местности», — отметил Нагорский.
Резиденты ОЭЗ имеют ряд льгот, в том числе освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составляет 2%, на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.
Москва 2023
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