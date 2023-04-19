Москва 19 апреля 2023, 10:23 Овчинский: столичная компания разработала беспроводную систему мониторинга персонала Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. / Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Столичная компания «Концерн Гудвин» разработала локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которая может работать на объекте без использования интернета. Внедрение системы не требует применения инфраструктурного оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Концерн Гудвин» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Компания вложила в создание производства более 100 миллионов рублей, отметил глава департамента. Разработка «Концерна Гудвин» позволяет оперативно связаться с сотрудниками в полевых условиях для контроля и корректировки поставленных задач. Также система может предупредить об угрозах, сообщил Овчинский.

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«Инновация будет прежде всего востребована в нефтегазовой, энергетической, строительной отраслях, где производственные объекты зачастую располагаются в труднодоступных местах без наличия сотовой связи», — пояснил руководитель департамента.

Система работает при помощи многофункциональных трекеров и мобильного приложения. Мастер-трекер находится у бригадира или администратора и получает информацию с остальных трекеров, находящихся у рабочих и сотрудников.

Для развертывания системы требуются только многофункциональные трекеры и мобильное приложение на смартфоне или планшете. Также предусмотрена возможность передачи текстовых сообщений или команды SOS на устройство руководителя. Разработка может отслеживать не только местоположение сотрудника, но и его активность, безопасность, индекс качества окружающего воздуха, показатели концентрации газов с персонального газоанализатора.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что «Концерн Гудвин» является резидентом с 2019 года, за это время компания создала 80 рабочих мест.

«Использование изобретения обеспечит координацию действий сотрудников и мониторинг безопасности условий труда», — подчеркнул Дегтев.

Технический директор компании Михаил Нагорский рассказал подробности испытания разработки. Система мониторинга прошла тестирование на открытой местности, соединение сохранялось на расстоянии до 600 метров в условиях прямой видимости.

«Полученные результаты позволяют рекомендовать такую систему в качестве простого и экономичного решения для выездных рабочих групп и ремонтных бригад до восьми человек, работающих в условиях отсутствия подключения к сети Интернет и мобильной связи на небольших территориях на открытой местности», — отметил Нагорский.

Резиденты ОЭЗ имеют ряд льгот, в том числе освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составляет 2%, на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.