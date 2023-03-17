Москва 17 марта 2023, 12:20 Овчинский: столичная компания на базе ОЭЗ «Технополис Москва» разработала робота-амфибию

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Московская компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» («СКТБ ПР») на базе особой экономической зоны «Технополис Москва» разработала многофункционального робота-амфибию. Его можно использовать для разведки и ликвидации последствий аварий на разных подтопленных объектах, атомных станциях и шахтах, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в машиностроительной отрасли города заняты более 200 предприятий. Среди них есть производители промышленных и сервисных роботов, а также робототехнические системы. Специалисты этой сферы предлагают передовые решения, чтобы заменить человека на тяжелых и опасных производствах.

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«Компания „СКТБ ПР“ <…> разработала роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений. Сейчас в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения», — отметил Овчинский.

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Робот способен функционировать как на суше, так и под водой. Им управляет оператор с помощью дистанционного пульта. Также специалист отслеживает выполнение работ по видеосистеме. Роботизированный комплекс уже прошел успешные испытания в соленой воде и при высокой концентрации радиации. Система способна работать на глубине до четырех метров, а также поднимать и переносить до 25 килограммов груза под водой. На суше он полезен при разборе завалов после землетрясения, для разведки, аварийно-спасательных и взрывотехнических работ.

Комплекс представляет собой мобильного робота, который состоит из четырехгусеничного шасси с манипулятором и разным оборудованием, а также постом дистанционного управления. За основу разработчики взяли сухопутный мобильный робототехнический комплекс, который компания разработала еще в 2018 году. Благодаря его модернизации специалисты смогли решить самые сложные задачи.

Гендиректор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев отметил, что компания «СКТБ ПР» работает на территории ОЭЗ с 2013 года. Предприятие занимается производством многофункциональных робототехнических комплексов и систем спецназначения для атомной промышленности, сферы безопасности и МЧС.

Оборудование, разработанное компанией, внедрено на ряд атомных электростанций, в частности, осуществляет ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа. Геннадий Дегтев Генеральный директор ОЭЗ «Технополиса Москва»

Разработчик сообщил, что их робот-амфибия не имеет аналогов в мире. Заместитель генерального директора «СКТБ ПР» Илья Лаверычев пояснил, что по техзаданию специалисты должны были создать систему с манипулятором, которая сможет вести визуальную разведку, опускаться на глубину 3,5 метров по разрушенным лестничным пролетам, переезжать завалы и разбирать проходы, захватывать и транспортировать груз до 20 килограммов.

«В ходе испытаний робот показал соответствие всем заявленным требованиям по техническим и функциональным характеристикам», — сказал он.

В результате комплекс способен проводить работы как в шахтах, так и под завалами.