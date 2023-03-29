Москва 29 марта 2023, 07:19 Овчинский сообщил о старте приема заявок на участие в бизнес-миссии в Азию

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Центр «Моспром» запланировал онлайн-встречи с байерами из Индонезии и Малайзии. Бизнес-миссия пройдет с 15 по 30 мая, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Подобные встречи предоставляют московским промышленникам расширить географию поставок, обзавестись новыми клиентами, а также укрепить позиции товаров на международном рынке и повысить их конкурентоспособность.

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По словам Овчинского, в прошлом году развитие экспорта наблюдалось в Юго-Восточной Азии. В Индонезию и Малайзию динамично ввозили электрические устройства, механическое оборудование, а также оптику и медицинскую технику.

«Для дальнейшего развития поставок в эти регионы центр „Моспром“ в мае проведет бизнес-миссию с зарубежными закупщиками и дистрибьюторами», — подчеркнул Овчинский.

Для промышленного сектора проведут онлайн-встречи с индонезийскими и малазийскими байерами с 15 по 30 мая. Спрос среди азиатских партнеров на разные измерительные приборы и оборудование достаточно высокий. Поэтому столичные предприятия могут занять эту нишу и нарастить поставки промышленных товаров в этот регион.

Для принятия участия в грядущей бизнес-миссии нужно подать заявку на сайте центра «Моспром» до 31 марта.