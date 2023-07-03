Москва 03 июля 2023, 17:21 Овчинский сообщил о начале регистрации на пятый сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Проект «Открой#Моспром» открыл запись на пятый сезон экскурсий по фабрикам и заводам столицы. С 10 по 28 июля жители и гости Москвы смогут увидеть 25 промышленных предприятий. Заявку можно оставить на сайте проекта. Об этом рассказал руководитель даепартамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В этом году мы в пятый раз запускаем серию туров по фабрикам и заводам Москвы. В течение трех недель для участников проекта проведут более 150 экскурсий и около 100 мастер-классов, познакомят с работой 25 промплощадок столицы. Кроме того, продолжается серия онлайн-туров, уже сейчас к просмотру доступно четыре выпуска», — отметил Владислав Овчинский.

Реклама

Гости смогут посмотреть, как изготавливают лифтовые кабины, косметику, напитки, обучающие игровые наборы. Также гости смогут увидеть обойную фабрику, завод, где выпускают часовые механизмы. Для посетителей проведут мастер-классы по изготовлению кондитерских изделий и даже «космического» хлеба — им питаются космонавты во время полета.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Для тех, кто не может прийти лично, на сайте и в соцсетях проекта проводят онлайн-экскурсии по столичным предприятиям. Например, уже сейчас можно посмотреть, как собирают готовую квартиру на заводе «МонАрх», или оценить разработку перспективной модели насосного оборудования ЛГМ.

«А также узнать, что объединяет несколько десятков компаний легкой промышленности в отраслевом кластере „Кунцево“ и где применяется продукция, изготавливаемая на производстве „Траяна“», — передали организаторы.

«Открой#Моспром» — проект, направленный на популяризацию промышленности города Москвы путем проведения экскурсий на промышленных предприятиях столицы для ее жителей и гостей. В нем уже участвуют свыше 11,6 миллиона человек. За 5 лет работы для посетителей провели более двух тысяч экскурсий и 500 мастер-классов.

В июне 2023 года проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». Всего у «Открой#Моспром» уже семь наград. Кроме того, онлайн-квиз от «Открой#Моспром» вошел в Книгу рекордов России, когда в нем поучаствовали 1300 человек из 56 регионов страны.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ранее Овчинский рассказал, что московский производитель разработал современные медальоны-адресники для домашних животных. Устройство крепится на ошейник питомца и хранит на встроенном чипе ссылку на личную карточку животного, где можно узнать его кличку и пол, а также увидеть контакты владельца, чтобы передать ему животное, если то потерялось.