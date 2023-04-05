Москва 05 апреля 2023, 10:21 Овчинский: серийный выпуск отечественных печей для пиццы запустили в Москве

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Московская компания Grillvett, специализирующаяся на производстве оборудования для приготовления блюд на живом огне, начала выпускать подовые печи для пиццы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ниша освободилась после того, как из России ушли зарубежные компании, которые поставляли специальные печи для приготовления пиццы. Ресторанный бизнес столкнулся с нехваткой профессионального оборудования.

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«Столичная компания, которая с 2013 года занимается выпуском оборудования для общественного питания, запустила серийное производство профессиональных дровяных печей для пиццы купольного типа», — отметил Овчинский.

По его словам, первые 20 изделий уже отправили в отечественные рестораны. Печи полностью изготовлены из российских комплектующих. Они соответствуют всем стандартам приготовления пиццы и других блюд. Печи нагреваются до 450 градусов по Цельсию. Корпуса изделий сделаны из шести слоев теплоизоляции. Благодаря этому внутри поддерживается стабильно высокая температура.

Директор по развитию компании Евгений Шпаков рассказал, что особенностью их печей стала высокая теплоаккумуляция.

На начало следующего рабочего дня печь сохраняет температуру 150-180 градусов в рабочей зоне, это существенно сокращает расход дров и уменьшает время розжига для достижения рабочих температур. Евгений Шпаков Директор по развитию компании Grillvett

Все это, по словам Шпакова, позволяет оптимизировать расходы и увеличить эффективность работы. Компания занимается производством эксклюзивных изделий не только для ресторанов, но и для частных домовладений. Речь идет о многофункциональных кухонных комплексах, грилях, мангалах, печах, духовках других элементах.

В прошлом году компания Grillvett нарастила объем производства в сравнении с 2021 годом на 40% и изготовила более 300 разных товаров. Их продукция пользуется популярностью не только на отечественном рынке. Изделия экспортируют в страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и другие.

Размещение промышленных площадок в Москве дает инвесторам возможность выйти на крупные рынки сбыта. Кроме того, им предоставляются более чем 20 мер городской поддержки.