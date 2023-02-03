Москва 03 февраля 2023, 11:27 Овчинский: российская компания начала производство новых трехфазных систем бесперебойного питания пресс-служба ДИПП

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Российская компания «Систэм Электрик» начала производство трехфазных систем бесперебойного питания. Они защищают критически важное оборудование от повреждения во время отключения электричества или скачков напряжения, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Производственная компания работает на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 2014 года. Она занимает порядка 10 тысяч «квадратов». На этой территории проводят работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов.

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«В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания. Они защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения», — сказал Овчинский.

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Новые трехфазные источники бесперебойного питания легко настраивать и обслуживать. Детали обеспечивают высокую степень предсказуемости для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных и промышленных объектов.

Первый заместитель гендиректора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков рассказал, что с помощью сочетания технических характеристик, надежной конструкции и компактных размеров серия новых источников бесперебойного питания позволит создать непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в дата-центре.

Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию. Роман Шмаков первый заместитель гендиректора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису

Компания «Систэм Электрик» стала единственным авторизованным сервисным партнером производителя по выпуску оборудования для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, разных строительных объектов и дата-центров Schneider Electric на территории России и Белоруссии. Тем самым центр в «Технополисе Москва» продолжает поддерживать установленное оборудование глобального бренда. Сейчас парк с оборудованием превышает 300 тысяч единиц, делая сервисный центр одним из крупнейших в отрасли.

В ОЭЗ работает порядка 250 сотрудников компании, треть из которых — инженеры. Специалисты занимаются реализацией крупных проектов в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей стране.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что импортозамещающие продукты инновационных производителей высоко востребованы на рынке.

«Промышленная кооперация необходима современным предприятиям, чтобы эффективно решать сложные задачи, обмениваться опытом и находить подходящего делового партнера», — подчеркнул он.

В московской ОЭЗ сложилось несколько высокотехнологичных кластеров предприятий, среди которых микроэлектроника, фармацевтика, энергоэффективные технологии и другие. Объединение участников способствует увеличению производительности и наращиванию объемов инвестиций, добавил Дегтев.