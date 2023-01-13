Москва 13 января 2023, 07:20 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал инновационное ПО для бизнеса

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Сервис для управления проектами и задачами EASY внесли в реестр отечественного программного обеспечения. Его разработал резидент особой экономической зоны Москвы — компания «Мастерская цифровых решений», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, внесение в такой реестр дает возможность использовать ПО на объектах с высокими требованиями информационной безопасности, участвовать в госзакупках и получать льготу по НДС. Кроме того, компания может претендовать на безвозвратные гранты. Например, на зарплаты сотрудникам или закупку нового оборудования.

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«Программный продукт компания создавала и совершенствовала с 2019 года. Инвестиции в него составили около 50 миллионов рублей», — рассказал Овчинский.

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Разработка EASY помогает организациям эффективно организовывать работу и налаживать коммуникацию между отделами и сотрудниками, что в свою очередь сокращает издержки. Возможности сервиса частично, а в некоторых случаях даже полностью заменяют некоторые ушедшие с российского рынка иностранные аналоги.

На сегодняшний день программа состоит из шести модулей: для управления проектами и задачами, планирования и проведения совещаний, автоматизации бизнес-процессов, визуализации бизнес-метрик, планирования занятости сотрудников, а также бизнес-мессенджер.

Создатели программного обеспечения утверждают, что этот сервис можно использовать в любой отрасли. Им уже пользуются десятки предприятий из сфер строительства, производства и дистрибуции бытовой техники, юридических услуг и так далее.

По мнению генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, экономика нуждается в подобных разработках.

«Сервис входит в число инноваций в области цифровых решений, которые являются одними из самых востребованных в экономике. Его включение в реестр отечественного ПО служит подтверждением качества и надежности разработки», — подчеркнул Дегтев.