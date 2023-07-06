Москва 06 июля 2023, 07:28 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» принял участие в ремонте самого старого моста Владивостока Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Продукция «Нанотехнологического центра композитов», резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», позволила сократить срок работ и затраты на ремонт Казанского моста Владивостока. Это первая цельнометаллическая переправа страны, построенная в 1928 году и самый старый мост города. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он пояснил, что компания — резидент ОЭЗ — производит композитные материалы на основе углеволокна. Их применяют при реконструкции и строительстве социально значимых объектов, а также при ремонте дорог.

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«Применение таких материалов позволяет проводить работы без остановки эксплуатации зданий и сооружений в сжатые сроки и с затратами на 15−20% ниже, по сравнению со стоимостью традиционных методов ремонта и усиления. Недавно компания поставила композитные перила и материалы для реконструкции одного из самых старых мостов Владивостока», — рассказал Овчинский.

Казанский мост связывает полуостров Шкота, где находится порт с центром Владивостока. Ежедневно по его бетонному полотну проходит огромный поток большегрузных машин.

Руководитель департамента продаж «Нанотехнологического центра композитов» Евгений Рафаилов пояснил, что при реконструкции пролетные строения переправы усилили материалами системы внешнего армирования CarbonWrap.

«Эта технология предназначена для усиления бетонных, железобетонных, стальных конструкций с помощью материалов из углеволокна, не требует использования громоздкой техники или спецоборудования. На самом мосту установили композитные перила», — подчеркнул он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С произведенными резидентом московского ОЭЗ материалами системы CarbonWrap строители Приморского края знакомы. Их использовали для восстановления железобетонных конструкций домов в Находке и Владивостоке.

«Производственный комплекс компании насчитывает 13 цехов и занимает площадь свыше 12 тысяч квадратных метров», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На территории столичной ОЭЗ действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Резиденты могут выбрать для себя место размещения производств на шести площадках: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево». Общая площадь для размещения высокотехнологичных предприятий ОЭХ превышает 260 гектаров.

«Технополис Москва» на протяжении нескольких лет остается лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.