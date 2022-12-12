Москва 12 декабря 2022, 07:17 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастит выпуск инженерных деталей для импортозамещения в промышленности Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Аддитивный инжиниринг» — расширил парк оборудования. Благодаря этому выпуск инженерных деталей для промышленных предприятий, в том числе в рамках импортозамещения, нарастят. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Предпринятая компанией мера стала ответом на потребность импортозамещения в индустриальном секторе.

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«Резидент столичной ОЭЗ расширил свою производственную линию за счет нового оборудования для 3D-печати — фотополимерных принтеров. На их закупку было потрачено около 27 миллионов рублей», — подчеркнул Овчинский.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Теперь у «Аддитивного инжиниринга» есть возможность обеспечить растущий спрос предприятий из различных отраслей на инженерные детали — например, в корпусных изделиях для электротехники. Некоторые из них на российском рынке отсутствуют.

«Прежде всего это касается сфер металлообработки, машино- и авиастроения», пояснил глава столичного департамента.

Благодаря аддитивным технологиям растет скорость и экономичность производства. Изготовление одного установленного внутри трубы винта — импеллера — занимает всего три дня вместо четырех месяцев. А стоимость производства снижается в 20 раз.

Технология трехмерной печати позволяет быстро создать качественные отечественные аналоги зарубежных инженерных деталей. Изготовить на 3D-оборудовании можно даже крупные изделия: их делят на несколько частей, а потом собирают в единое целое.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания, кроме обеспечения потребностей промышленного сектора, рассчитывает нарастить выпуск заготовок для элайнеров — зубных кап для исправления прикуса.

После трехмерной съемки челюсти создают несколько ее моделей на каждом этапе исправления, в том числе финальном. Затем весь комплект, на основе которого изготавливают элайнеры, печатают. Чтобы создать одну партию заготовок из 200 моделей, потребуется всего 12 часов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что компания получила статус резидента в 2020 году. Сейчас в ее арсенале — широкий набор инструментов для выполнения задач во всех отраслях промышленности.

«Парк оборудования предприятия насчитывает 18 современных 3D-принтеров. В развитие своего производства на площадке „Печатники“ компания вложила уже свыше 100 миллионов рублей», — заключил он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.

Площадь пяти площадок — «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» — превышает 223 гектара. На них разместились высокотехнологичные предприятия ОЭЗ. Общая площадь производственных корпусов — 550 тысяч квадратных метров.

Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ, превышает 87 миллиардов рублей. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.