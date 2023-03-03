Москва 03 марта 2023, 11:27 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил объем переработки пластика до 600 тонн в месяц

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За январь и февраль 2023 года резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — завод «Экопласт» — нарастил объем переработки корпусных пластиков на 5%, до 600 тонн в месяц. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Промышленность Москвы, подчеркнул он, продемонстрировала готовность к современным вызовам, в том числе — к перенастройке сырьевых цепочек поставок. И хотя отрасль производства полимеров в 2022 году показала незначительное снижение, предприятия смогли в короткие сроки сформировать новые кооперационные связи, обеспечив бесперебойность работы.

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«Так, резидент столичной особой экономической зоны — завод „Экопласт“ — продолжает показывать стабильный рост переработки пластика от электронного и электрического оборудования и увеличивать выпуск готовой продукции в виде вторичных полимерных гранул», — добавил Овчинский.

Спрос на вторичные полимерные гранулы ABS, полистирола и полипропилена особенно велик в автомобильной промышленности. Их также активно используют в строительной индустрии, при производстве деталей мебели и в других отраслях.

Поэтому приоритетной задачей завода является наращивание объемов переработки пластика. А благодаря увеличению производительности удается сохранить квалифицированный трудовой коллектив и обеспечивать занятость населения столицы.

В 2023 году, отметил директор предприятия Алексей Королев, «Экопласт» планирует увеличить ежемесячный объем переработки пластика на 10–15%. Судя по текущей сырьевой загруженности и количеству поступающих заказов, цель на заводе рассчитывают достигнуть. К тому же расширяется и база клиентов предприятия.

Работа «Экопласта» способствует формированию в столице экономики замкнутого цикла, идет выполнение задач по замещению материалов в производственных процессах. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заметил, что стабильность работы завода стала подтверждением тому, что в столице можно сформировать экономику замкнутого цикла и заместить в производственных процессах первичные материалы на вторичные.

«Стабильность функционирования завода „Экопласт“ подтверждает возможность <...> исполнения указа президента в части задачи по снижению объема отходов, направляемого на полигоны, в два раза», — заметил он.

Статус резидента ОЭЗ позволяет компании пользоваться значительными льготами. Такие предприятия на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставку налога на прибыль они платят пониженную, в размере 2%. Резидентам дают возможность арендовать землю по сниженной ставке, а в ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.