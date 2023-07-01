Москва 01 июля 2023, 09:20 Овчинский: проект «Открой#Моспром» стал лауреатом премии «Маршрут построен»

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Проект «Открой#Моспром» получил премию «Маршрут построен» в номинации «Промышленный маршрут». За время существования в нем приняли участие более 11,5 миллиона человек. Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, подобные награды подтверждают значимость проекта.

Он рассказал, что «Открой#Моспром» начался пять лет назад с очных экскурсий по столичным промышленным предприятиям. Сейчас проект включает в себя 10 направлений — это онлайн-туры, мастер-классы, интеллектуальные состязания, фото- и мультимедийные выставки, конкурсы и другие мероприятия.

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«Аудитория проекта превышает 11,6 миллиона человек, за это время для них провели более двух тысяч экскурсий, свыше 500 мастер-классов. Подобные награды — еще одно доказательство того, что столичная промышленность продолжает вызывать у горожан неподдельный интерес», — отметил Овчинский.

Номинация «Промышленный маршрут» стала второй наградой в премии «Маршрут построен» и уже седьмая, которую получил проект. Кроме того, онлайн-квиз от «Открой#Моспром» вошел в Книгу рекордов России, когда в нем поучаствовало 1300 человек из 56 регионов страны.

Партнерами проекта сегодня являются более 120 московских фабрик и заводов. Решившие поучаствовать в проекте, могут узнать, как производят тот или иной продукт, познакомиться с нюансами производства и историей предприятия.

Желающим стать участниками «Открой#Моспром», не выходя из дома, доступны онлайн-экскурсии по более чем 70 фабрикам и заводам. Среди них есть предприятия, закрытые для очных туров.