Москва 05 июня 2023, 07:20 Овчинский: проект «Открой#Моспром» признали одним из лучших соцпроектов России

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Проект «Открой#Моспром» получил награду в категории «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Отрой#Моспром» рассказывает о работе промышленного сектора столицы и позволяет познакомиться с различными производствами.

«Экскурсии, мастер-классы, викторины и квизы помогают расширить кругозор участников, узнать множество исторических фактов о становлении индустриализации Москвы», – рассказал Владислав Овчинский.

Награда в категории «Образование и наука» стала очередным подтверждением эффективности и важности проекта, уверен руководитель департамента.

За три года «Отрой#Моспром» провел более 1,8 тысячи экскурсий, порядка 500 мастер-классов и 65 онлайн-туров. Участники проекта смогли посетить более 110 промышленных предприятий Москвы. Во всех мероприятиях поучаствовало около 11,5 миллиона человек.