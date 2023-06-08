Москва 08 июня 2023, 10:19 Овчинский: проект «Открой#Моспром» открыл новую серию виртуальных экскурсий по фабрикам и заводам Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Посетить недоступные в обычной жизни промышленные предприятия Москвы возможно при помощи виртуальных экскурсий, которые создает проект «Открой#Моспром». Первые два выпуска нового сезона уже доступны на сайте и в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что впервые формат виртуальных экскурсий по фабрикам и заводам российской столицы запустили в 2020 году. Всего участники проекта смогли посетить 65 различных производств.

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«Онлайн-формат позволяет побывать на предприятиях, которые в обычное время недоступны для посетителей и куда не водят очные экскурсии. Виртуальные туры по промышленным предприятиям — возможность в любом месте и в удобное время познакомиться с технологическими процессами, подробнее увидеть изготовление продуктов повседневного использования и инновационных разработок», — рассказал Овчинский.

В новом сезоне зрителей ждут 20 экскурсий по предприятиям Москвы. Первый выпуск расскажет о работе завода «Смарт Системз», выпускающем чипы для проездных карт и брелоков. Этой продукцией пользуются более 50 миллионов россиян.

Во втором выпуске зрители познакомятся с работой восьми предприятий легкой промышленности из отраслевого кластера «Кунцево». В частности, они увидят полный цикл производства спортивной и повседневной одежды компании «Макс Экстрим» — от разработки и пошива до печати изображений на ткани на трафаретной машине.

В следующих выпусках зрители узнают, как на заводе «МонАрх» собирают готовые модули квартир с отделкой, электропроводкой и водоснабжением, а после делают из них дома. Также проект проведет экскурсию по производственной площадке компании «ЛГМ», где уже более 60 лет производят насосы для кораблей, космодромов и атомных станций.

Все компании, по которым пройдут онлайн-экскурсии, а также новые серии доступны на сайте проекта «Открой#Моспром», а также на страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассники».