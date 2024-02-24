Москва 24 февраля 2024, 11:21 Овчинский: «Полипластик» выпустил уникальные материалы для автопромышленности Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Инженеры московской научно-производственной компании «Полипластик» разработали более 10 материалов на основе термоэластопластов. Несколько из них не имеют аналогов в России, их используют в различных отраслях промышленности, в том числе автомобильной. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Столичное предприятие разработало 10 материалов на основе термоэластопластов, три из которых не имеют аналогов в России. Их используют при производстве приборных панелей автомобилей, направляющих подушек безопасности и двухкомпонентных рукояток электроинструмента. Владислав Овчинский

Овчинский уточнил, что при выходе на полную мощность предприятие будет выпускать до восьми тысяч тонн продукции в год.

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Особенность термоэластопласта в том, что при обычной температуре такой материал по свойствам схож с резиной, но при нагревании — размягчается. Его можно использовать там, где необходимо сочетание упругости и пластичности.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Полипластик» также планирует за первые полгода 2024-го запустить серийное производство композиционных материалов на основе термоэластопластов. Их будут использовать в кабельной промышленности, строительстве, межтрубных уплотнителях, электротехнике и других отраслях.

Сегодня в Москве свыше 260 предприятий заняты производством химической продукции. Созданный в городе комфортный климат для ведения бизнеса и широкий пул инструментов поддержки позволяет компаниям наращивать производственную базу, увеличивать объемы выпуска и выводить на рынок новые продукты. Владислав Овчинский

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель предприятия Александр Павлов рассказал, что на российском рынке кратно выросли запросы на разработку и внедрение отечественных материалов на основе термоэластопласта. Это и поспособствовало быстрому запуску проекта.

Сегодня мы уже заключили контракт на поставку специализированной линии, которая позволит нам производить все виды материалов на основе термоэластопластов, востребованных российской промышленностью. Александр Павлов

Сейчас в Москве по поручению мэра Сергея Собянина работает программа для повышения инвестиционной привлекательности столицы для российских промышленных компаний. Столичным предпринимателям доступны меры поддержки от города, в том числе целевые займы и субсидии.