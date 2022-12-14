Москва 14 декабря 2022, 13:11 Овчинский: подключать новые объекты к электросетям в Москве станет проще благодаря новому договору

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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы и ПАО «Россети Московский регион» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. Он сделает процедуру подключения объектов к электрическим сетям при реализации инвестиционных проектов намного проще. Об этом сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Соглашение подписали на заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в столице.

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Москва в 2020 году стала участником пилотного проекта по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Его разработало Министерство экономического развития РФ. Цель проекта — обеспечить реализацию стандартов запуска и сопровождения инвестиционных проектов. Стандарты включают в себя оптимальные клиентские пути — от идеи реализации проекта до его завершения.

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Овчинский отметил, что подписанное соглашение также нацелено на создание максимально комфортных условий для реализации инвесторами проектов, которые нацелены на импортозамещение или создание инновационных производств.

«Соглашение, подписанное сегодня, позволит оптимизировать процедуру подключения объектов к электрическим сетям», — уточнил Овчинский.

Региональный инвестиционный стандарт также поможет региону обеспечить соблюдение сроков, указанных в алгоритмах действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям до 150 кВт и свыше 150 кВт, а также повысит деловую привлекательность региона.

Стороны планируют сотрудничать в двух направлениях — с помощью проведения конференций, круглых столов и встреч, а также в обычной операционной деятельности, обеспечивая соблюдение сроков технологического присоединения.

Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин считает, что соглашение станет достойной основой для поддержки новых инвестиционных проектов.

«Уверены, результатом продуктивного взаимодействия энергетиков и инвесторов станет повышение деловой активности и привлечение новых инвестиций в экономику столицы», — подчеркнул Синютин.