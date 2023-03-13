Москва 13 марта 2023, 10:21 Овчинский: открылась регистрация на экскурсии по фабрикам и заводам столицы Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Открылась регистрация на экскурсии по столичным фабрикам и заводам в рамках проекта «Открой#Моспром». Первые в этом году экскурсии состоятся с 20 по 31 марта. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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В новом сезоне проекта гости смогут побывать на 30 промышленных предприятий города. Это как предприятия, которые участвовали в проекте с первого дня («ЭЛТЕЗА», «ТРАНСМАШ» и другие), так и новички (производитель сумок и аксессуаров «Медведково»). Зарегистрироваться для участия и следить за обновлениями можно на сайте проекта.

Владислав Овчинский напомнил, что в этом году проекту исполняется пять лет. За время его существования аудитория выросла до 11,5 миллиона человек.

«Это в очередной раз подтверждает, что интерес к различным форматам проекта активно растет. В честь юбилейного года, чтобы все желающие могли посетить как можно больше предприятий, в 2023 году мы решили проводить экскурсии каждый месяц», — добавил глава департамента.

По его словам, участников также ждут новые мастер-классы. Например, на производстве шоколадной фабрики FrenchKiss можно будет приготовить авторские шоколадные конфеты. И, конечно, для гостей пройдут дегустации кваса и снеков, сошедших с конвейеров. Помимо этого, участники проекта узнают много нового об истории развития столичной промышленности, современных разработках и достижениях. К примеру, в музее Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева расскажут о вкладе московских промышленников в освоение космоса.

На производстве «ЭЛТЕЗА» гостям продемонстрируют, как разрабатываются современные микропроцессорные системы, помогающие управлять безопасностью движения поездов. Участники тура на московский тормозной завод «ТРАНСМАШ» увидят, как изготавливаются тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов. А на заводе «Галвент» пройдут экскурсии по цехам, где производят вентиляционное оборудование для домов и зданий по всей стране.