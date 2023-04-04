Москва 04 апреля 2023, 07:18 Овчинский: одна из ведущих столичных IT-компаний представила полезную программу для бизнеса в «Банке технологий»

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В столичном сервисе «Банк технологий» появились новые продукты одного из ведущих отечественных IT-разработчиков — компании «Тензор». Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новинка будет полезна и маленьким, и крупным компаниям. Она позволит облегчить и оптимизировать работу.

«Так, в марте один из ведущих IT-разработчиков представил многофункциональную систему для бизнеса, с помощью которой предприятия могут в одном интерфейсе наладить коммуникацию, учет и управление. Новинка будет полезна как для небольших организаций, так и для крупных компаний, в частности, у которых есть филиалы по стране», — отметил Овчинский.

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Программный комплекс, который называется СБИС, имеет серьезное преимущество — возможность работать в одном окне. Сотрудники компании благодаря этому инструменту могут обмениваться материалами, подписывать документы, делать расчет зарплаты, заказывать товары и оформлять поставки, вести электронный документооборот. Кроме того, через систему можно искать клиентов, проводить совещания, искать необходимую информацию, вести расписание и выполнять множество других задач.

По словам Овчинского, сейчас в столичный онлайн-сервис «Банк технологий» загружено более 300 программных продуктов, которыми компании могут воспользоваться для развития и оптимизации производства. При этом сервис постоянно пополняется новыми полезными инструментами.

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