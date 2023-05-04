Москва 04 мая 2023, 07:20 Овчинский: объем производства на московском заводе металлообрабатывающего инструмента вырос более чем на четверть Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский инструментальный завод (МИЗ) повысил объем производства в стоимостном выражении более чем на четверть в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная промышленность продолжает развиваться и наращивать производственные объемы, отметил Овчинский. По словам руководителя департамента, локальные заводы успешно замещают на отечественном рынке продукцию, которую раньше поставляли иностранные компании.

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«Так, столичное предприятие по производству высокоточного металлообрабатывающего инструмента увеличило выпуск в январе–марте этого года на 28% в стоимостном выражении по сравнению с первым кварталом 2022-го», — привел пример Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщил, что столичное предприятие намеревается повысить объемы производства на 20%. Завод планирует сделать это в связи с увеличением числа заказов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

МИЗ основали в 2019 году как первый инструментальный завод в России. Гендиректор предприятия Андрей Царегородцев рассказал, что решения, которые разрабатывают специалисты МИЗ при проектировании инструмента, помогают заказчикам увеличивать выпуск продукции и при этом снижать издержки.

В 2022 году производственная площадка нацелилась на импортозамещение. В ассортимент столичного предприятия включили полные аналоги изделий мировых лидеров инструментальной промышленности, отметил генеральный директор.

«Качество выпускаемых товаров соответствует, а по некоторым параметрам превосходит качество зарубежных», — обратил внимание Царегородцев.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Одними из основных заказчиков инструмента стали предприятия машиностроительной отрасли, авиа- и двигателестроения, трубные заводы, а также компании нефтегазового сектора. Кроме того, МИЗ заключил соглашения на производство и поставку продукции предприятиям России, Белоруссии и Казахстана.