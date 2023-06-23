Москва 23 июня 2023, 10:22 Овчинский: новый резидент появился на площадке «Руднево» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Предприятие «ВИП-Камилла» получило статус резидента на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Компания локализовала там свое производство, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новый резидент

На сегодняшний день на площадке разместились 16 компаний. Большая часть из них занимается производством беспилотных авиасистем, пояснил Овчинский.

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«ВИП-Камилла» стала первым резидентом шестой площадки ОЭЗ. В начале года Москва заключила с заводом офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья для старшего поколения.

«Компания инвестирует в проект 417 миллионов рублей. В третьем квартале 2023 года предприятие планирует выйти на полную мощность и создать 74 рабочих места», — отметил Овчинский.

На площадке «Руднево» завод расположился на площади 5,5 тысячи квадратных метров. «ВИП-Камилла» приобрела современное оборудование, которое поможет выпускать качественные впитывающие пеленки и подгузники для ухода за взрослыми пациентами.

По словам Овчинского, за первый год работы предприятие собирается выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок. В перспективе резидент планирует увеличить производство до 120 и 75 миллионов штук в год соответственно. Подгузники начнут поставлять в лечебные учреждения социальной защиты Москвы в августе 2023 года. Пеленки — во втором квартале 2024 года.

Поддержка со стороны города

Гендиректор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что необходимое оборудование уже передали на площадку «Печатники» ОЭЗ. Оно проходит таможенные процедуры. На «Руднево» подходят к концу работы для получения статуса свободной таможенной зоны (СТЗ).

Специалисты устанавливают там системы видеонаблюдения, охраны, контроля доступа и оборудование таможенного поста. Монтаж технологических линий для производства подгузников займет около двух недель после выпуска таможней. В августе завод совершит первую поставку своей продукции в рамках офсетного контракта.

По словам генерального директора «ВИП-Камилла» Учара Уйгара, предприятию было важно получить статус резидента. Это положение дает серьезные налоговые преференции. Для запуска бизнеса необходима поддержка государства, подчеркнул он.

«В рамках офсетного контракта предприятие планирует реализовывать около 30% всей произведенной продукции, остальная часть будет обеспечивать действующие договоры с крупными торговыми сетями», — заключил Уйгар.

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