Москва 06 июня 2023, 07:24 Овчинский: новые экскурсии проведут в рамках проекта «Открой#Моспром»

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Проект «Открой#Моспром» начал регистрацию на четвертый сезон 2023 года. Экскурсии по фабрикам и заводам столицы проведут с 13 по 28 июня. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этот раз свыше 30 столичных промпредприятий будут принимать участников проекта более двух недель. Организуют свыше 150 экскурсий и более 80 мастер-классов. Гости смогут попробовать себя в изготовлении кондитерских изделий и косметических средств», — уточнил он.

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По словам Овчинского, в рамках проекта расширяется список компаний-участников. В этом сезоне к нему присоединились производитель часов и морских хронометров, центр аддитивных технологий, изготовитель косметической продукции и хлебобулочный комбинат.

В числе предприятий, которые постоянно приглашают гостей, производитель электротехнического оборудования и систем управления движением поездов — Лосиноостровский электротехнический завод, Щербинский лифтостроительный завод, Московская обойная фабрика, высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва», кондитерский концерн «Бабаевский» и другие.

На четвертый сезон туров по компаниям столицы можно зарегистрироваться на сайте проекта «Открой#Моспром».

Также в этом сезоне пройдут специальные экскурсии ко Дню молодежи, 23 и 24 июня. Например, на комбинате «Очаково» состоится викторина на тему промышленности и дегустацию напитков, во время туров на завод концерна «Бабаевский» и в музей «Роза Эйнема» организуют мастер-классы по изготовлению шоколадных конфет, а на фабрике «Свобода» научат делать кремы.

Проект «Открой#Моспром» заработал в 2019 году. За это время во всех мероприятиях поучаствовали около 11,5 миллиона человек.