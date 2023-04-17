Москва 17 апреля 2023, 07:25 Овчинский: начались монолитные работы по строительству торгового центра в Некрасовке Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Инвестор приступил к возведению монолитных конструкций на уровне подвала первого этажа торгово-развлекательного комплекса в Некрасовке. Объект появится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что общая площадь ТРЦ составит почти 50 тысяч квадратных метров, здесь смогут работать 1,6 тысяч человек.

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«Строители уже завершили все котлованные работы и приступили к возведению монолитного каркаса. Общая готовность объекта составляет около 27%», — пояснил Овчинский.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в марте 2024 года. Помимо торговых точек здесь будет оборудована площадка фуд-корта и кинотеатр. Посетители торгового центра смогут воспользоваться подземным паркингом с мойкой автомобилей. Также инвестор обустроит прогулочную зону с качелями и лавочками. Инвестиции в реализацию проекта составят 3,17 миллиарда рублей.

Генеральный директор ООО «ТПУ „Некрасовка“ Андрей Кисель отметил, что новый проект станет точкой притяжения для жителей района и позволит создать новые рабочие места.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на обеспечение комплексной застройки районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором он строит жилые дома.

Первоначально программа касалась только строительства промышленных объектов и офисов, но затем список расширили. Теперь инвесторы могут получить льготы при возведении объектов здравоохранения, спорта и культуры, общественного питания, ТРЦ и других многофункциональных объектов.