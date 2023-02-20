Москва 20 февраля 2023, 11:24 Овчинский: начались монолитные работы для возведения бизнес-центра на северо-западе Москвы

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Рабочие приступили к монолитным работам для возведения бизнес-центра в московском районе Хорошево-Мневники. Объект появится в рамках программы по по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что после ввода бизнес-центра в эксплуатацию там появятся почти 1,7 тысячи рабочих мест.

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«Застройщик ГК ФСК приступил к монолитным работам в 24-этажном бизнес-центре, который компания начала возводить в декабре 2022 года. Объект строится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда», — пояснил Овчинский.

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По его словам, всего в проект инвестируют 7,4 миллиарда рублей. Бизнес-центр займет площадь в 70 тысяч квадратных метров.

Около половины офисных помещений отдадут ГК ФСК и входящим в ее состав компании. Остальное девелопер планирует сдавать в аренду.

На подземном уровне разместят паркинг более чем на 300 машино-мест. В комплексе установят современное IT-оборудование, в том числе систему FaceID, безопасности и аналитики, VR-мониторинг.

Директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников назвал возведение офисного центра важной частью проекта комплексной застройки территории жилого комплекса в Хорошово-Мневники.

Кроме офисов, здесь предусмотрели помещения под магазины, кафе и рестораны общей площадью более 4,2 тысячи «квадратов».

«К реализации проекта мы привлекли московское архитектурное бюро, которое спроектировало для нас здание монументальной и динамичной формы со стеклянными объемами и собственной транспортной инфраструктурой», — добавил Пшеничников.

Здание строят, подчеркнул он, с учетом современных требований по обеспечению эффективной работы и коммуникации сотрудников.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку новых районов. По ней девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где он возводит жилые дома. Условием является дополнительное инвестирование в строительство объекта с новыми рабочими местами.

Сначала программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов. Позже перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Теперь у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов.

В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг. Внесенные в программу изменения позволяют увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Например, при сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на 5%, более одного года — на 10%.

Стать участниками программы могут не только планирующие реализацию собственного проекта девелоперы, но и тех, кто уже строит жилые дома в Москве. Участки земли под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах.

Направить заявку на участие в программе застройщики можно через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.