Москва 26 июня 2023, 10:22 Овчинский: началась регистрация на второй поток марафона для экспортеров в центре «Моспром» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В центре «Моспром» стартовала регистрация на обучающий марафон для повышения компетенций и развития навыков в диджитал-маркетинге и SEO-продвижении. Курс продлится до 31 июля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Марафон подойдет для промышленных предприятий столицы, которые заинтересованы в продвижении своих товаров за рубежом. Курс поможет компаниям-экспортерам усилить позиционирование московской продукции на иностранных рынках.

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По словам Овчинского, в первом потоке участие приняли 16 столичных предприятий. Ученики дали высокую оценку подготовке теоретической части марафона и возможности получить индивидуальную консультацию у специалистов.

«Это позволило компаниям в сжатые сроки обрести знания по диджитал-маркетингу, необходимые для выхода на внешние рынки, анализу маркетинговой активности конкурентов, разработке стратегии продвижения», — подчеркнул он.

Из-за высокого спроса на получение качественных знаний и навыков центр «Моспром» решил открыть регистрацию на второй поток курса для экспортеров. Обучение пройдет в онлайн-формате. На протяжении шести недель столичные компании будут изучать нюансы SEO-оптимизации сайтов, инструментов SERM и SMM и контекстной рекламы.

Программа состоит из шести обучающих модулей. В них входят практические занятия и индивидуальные консультации с экспертами. Все это позволит компаниям улучшить экспертизу сотрудников, которые занимаются развитием внешнеэкономической деятельности, а также получить универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к взаимодействию с иностранными контрагентами.

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо оставить заявку на сайте центра «Моспром». Столичные компании смогут пройти курс бесплатно.