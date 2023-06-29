Москва 29 июня 2023, 07:20 Овчинский: на Ростокинском заводе ЖБК запустили новую производственную линию

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Модернизация крупнейшего домостроительного комбината столицы — Ростокинского завода железобетонных конструкций — продолжается. На сегодняшний день завершен второй этап, в рамках которого на предприятии запустили новую производственную линию по изготовлению плит для перекрытия. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что на заводе установили современное оборудование, благодаря которому размер производимых плит увеличился.

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«Это дает возможность проектировать помещения большей площади. В сутки новая линия сможет выпускать около 60 изделий, с потенциалом роста на 20–30 процентов», — уточнил Овчинский.

По его словам, эти изменения помогут комбинату увеличить мощность до 340 тысяч квадратных метров в год и создать дополнительно не менее 100 рабочих мест.

Другие перемены, которые произошли в рамках второго этапа модернизации, сделают работу на заводе комфортнее. Например, на заводе улучшили систему освещения в пролетах, благодаря чему цех стал светлее. Также строители усовершенствовали конструкции и пути вывозных тележек. Это позволит отправлять на склад готовые изделия больших размеров.

«Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом. Подобные технологии позволяют нам быстро производить качественный продукт», — отметил управляющий партнер ГК по сегменту «Московская область» Даромир Обуханич.

Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил порядка трех миллиардов рублей.