Овчинский: на Московском НПЗ появится комплекс глубокой переработки нефти на базе российского оборудования | 360°

Москва 05 ноября 2022, 09:19 Овчинский: на Московском НПЗ появится комплекс глубокой переработки нефти на базе российского оборудования

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На Московский нефтеперерабатывающий завод поставили отечественное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. В будущем специалисты предприятия планируют довести эффективность переработки нефти почти до 100%. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

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На заводе будет возведен отдельный комплекс глубокой переработки нефти в рамках последнего этапа модернизации Московского НПЗ, которая ведется с 2011 года.

«Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты. Кроме того, будет снижено вредное воздействие на атмосферу», — сказал Овчинский.

Одно из последних приобретений завода — реакционные аппараты для выработки дополнительного объема бензина и газомоторного топлива из нефтяных остатков. Эти камеры весом 640 тонн могут выдерживать перепады температуры до 500°С, предусмотренные технологией.

Глава ведомства подчеркнул, что технику для комплекса доставляли по рекам Волге, Оке и Москве.

Также летом из Санкт-Петербурга по воде доставили колонну из высокопрочной стали весом более тысячи тонн. Овчинский отметил, что эта доставка была зафиксирована в Книге рекордов России как факт перевозки самого тяжелого груза по Москве-реке.

Директор по реализации крупных проектов Московского НПЗ Сергей Кузнецов считает, что благодаря программе модернизации завод меняется на глазах. По его словам, благодаря новому оборудованию выросла эффективность предприятия.

«Внедрение новых технологий определяет высокие показатели эффективности, а поставки топлива в столичный регион становятся еще надежнее», — подчеркнул Кузнецов.