Москва 21 марта 2023, 10:20 Овчинский: на юге Москвы построят новый торговый центр, который обеспечит рабочими местами 430 человек

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В Москве на улице Элеваторной в районе Бирюлево Восточное продолжается строительство нового торгового центра. Инвестор уже приступил к устройству монолитного каркаса. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, ТЦ возведут в рамках программы по стимулированию создания рабочих мест.

Он отметил, что после завершения строительства объект сможет обеспечить работой 430 человек.

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«Все работы выполняются в соответствии с графиком. Торговый центр будет введен в эксплуатацию в 2025 году», — пояснил Овчинский.

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Здание оформят в стиле современной органической архитектуры — фасад украсят металлическими и стеклянными панелями, в которых будет отражаться небо, а также поверхностями под дерево.

Для удобства посетителей в торговом центре оборудуют велопарковки и парковку для автомобилей на 111 мест.

Городская программа стимулирования создания рабочих мест в Москве работает по такой схеме: девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором он возводит жилые дома. Для этого предприниматель должен дополнительно вложиться в строительство другого объекта, где появятся новые рабочие места. Например, торгового центра.

Президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков отметил, что строительство подобных объектов для них — непрофильное направление, но очень важное.

«При проектировании своих жилых комплексов мы исходим из потребностей будущих жителей, а людям важна инфраструктура в шаговой доступности от дома. Помимо прочего, это еще и новые рабочие места для горожан», — отметил он.