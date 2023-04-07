Москва 07 апреля 2023, 07:15 Овчинский: Москва будет сотрудничать с Национальным Рейтинговым Агентством в области ESG

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Правительство Москвы и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подписали документ о сотрудничестве. Целью соглашения станет реализация проектов в области ESG — экологического, социального и государственного управления. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он рассказал, что в 2022 году началась активная работа над ESG-концепцией развития Москвы. Также идет формирование ESG-профиля российских субъектов, который будет учитывать особенности каждого региона.

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«В этой связи сотрудничество с одним из ведущих рейтинговых агентств России — большой шаг к закреплению Москвы в качестве методологического центра по реализации ESG-повестки, которая основывается на фундаментальных целях и принципах устойчивого развития», — отметил Овчинский.

Столичные власти в рамках сотрудничества с НРА сейчас работают над проектом, который позволит анализировать и использовать самые эффективные практики крупных городов и регионов ЕАЭС. Также планируются исследования и реализация проектов, благодаря которым город станет более привлекательным для инвесторов и клиентов, что приведет к увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Как рассказала генеральный директор НРА Татьяна Григорьева, агентство уже 10 лет проводит исследования инвестиционной привлекательности российских регионов.

«Мы рады, что столица из года в год подтверждает лидирующие позиции в части инвестиционного климата, а также лучших практик устойчивого развития. Мы глубоко ценим сотрудничество с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и уверены, что оно будет плодотворным», — сказала Григорьева.

Среди других московских проектов, нацеленных достижение Целей устойчивого развития — «Территориальный подход в достижении ЦУР». Сегодня Департамент активно реализует проекты по восьми ЦУР из 17.

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