Москва 24 июня 2023, 09:48 Овчинский: московский разработчик выпустит партию мини-компьютеров для предприятий России Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный разработчик, производитель и поставщик электроники «АТБ Электроника» выпустит крупную партию мини-компьютеров для российских предприятий. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, спрос на товары высокотехнологичного профиля среди российских производителей достаточно быстро растет на фоне снижения предложения со стороны иностранных брендов. Этим летом «АТБ Электроника» выпустит около двух тысяч мини-компьютеров, которые будут в первую очередь использовать в промышленности в качестве вычислительных машин.

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«Их применение помогает наращивать производительность на площадках. Мощности разработчика позволяют производить до миллиона единиц подобного оборудования в год», — отметил Овчинский.

Эти мини-компьютеры совместимы с отечественными операционными системами. Помимо использования в промышленности, их смогу применять и в других отраслях. Например, в качестве маршрутизатора или узла сбора данных.

Основатель компании Роман Дементьев рассказал, что процесс от разработки продукта до производства промышленной партии зачастую занимает пару лет. За это время, по его словам, компания проходит множество этапов. В том числе производство сразу нескольких вариантов и тестирование изделия как внутри предприятия, так и у партнеров.

Он подчеркнул, что сейчас компания сделала промышленную партию, которая может масштабироваться на собственных производственных мощностях.

«Важно, что работа на этом этапе не останавливается, дальше наши московские партнеры на основании нашего оборудования и при помощи своих программ будут создавать российские программные комплексы», — добавил Дементьев.

Благодаря развитию собственных производственных площадок в Москве бизнесмены могут активно наращивать объемы реализации продукции и выходить на новые рынки сбыта.