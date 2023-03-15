Москва 15 марта 2023, 10:23 Овчинский: московский производитель вдвое увеличил объем выпуска полезных чипсов

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Столичный производитель полезных снеков «Шеллдон» в прошлом году увеличил объем выпускаемой продукции более чем в два раза. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, изготовлением продуктов питания в столице занимаются свыше 200 промышленных площадок. Среди них не только масштабные производители, но и молодые компании. Продукция многих предприятий представлена в магазинах по всей стране, а также продается в интернете. Производители стараются модернизировать производство и расширять ассортимент товаров.

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«Столичная компания выпустила в 2022 году около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов — по сравнению с предыдущим годом объем вырос более чем в два раза», — отметил Овчинский.

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«Шеллдон» свыше пяти лет производит снеки. Последние три года компания выпускает чипсы из нутовой муки. По словам генерального директора «Шеллдона» Андрея Казакова, эти снеки — полезная альтернатива картофельным чипсам.

«Они состоят исключительно из натуральных ингредиентов, содержат много белка и клетчатки. При этом в составе отсутствуют сахар, глютен, консерванты и красители», — отметил он.

Сейчас в линейку производства компании входят сем вкусов. Также в ассортименте производителя появился новый продукт — обжаренный нут.

В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса. Благодаря им развиваются не только крупные, но и малые и средние предприятия. Запуск собственных производственных площадок в столице дает бизнесменам множество возможностей для реализации продукции, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также расширения деятельности.