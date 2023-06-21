Москва 21 июня 2023, 11:17 Овчинский: московский производитель станков увеличил объем выпуска на 25% Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Специализирующаяся на производстве токарных и металлорежущих станков московская компания «Объединенная станкостроительная компания» с января по май выпустила более 250 единиц своей продукции. Это на 25% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Также фирма планирует увеличить годовой объем выпуска на 30%. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что созданные властями города благоприятные условия помогли промышленным предприятиям, в том числе малым и средним, расширить собственное производство и увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

«Так, столичное предприятие на 25% нарастило объем выпуска оборудования — с начала года „Объединенная станкостроительная компания“ произвела свыше 250 станков. В этом году планируется произвести продукции на 30% больше, чем в прошлом», — рассказал Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Количественных результатов московской компании удалось достичь также за счет освобождения рыночной ниши после ухода заграничных поставщиков. Кроме того, «Объединенная строительная компания» с начала года расширила свой ассортимент, включив туда три типа нового оборудования, доведя количество выпускаемых изделий до 340 видов.

Директор компании по маркетингу Анна Андрейчик отметила, что большая часть комплектующих, из которых собирается продукция предприятия, собственного производства. Это открыло путь к полному технологическому суверенитету.

«В этом году планируется расширение производства до двух тысяч квадратных метров, в том числе ввиду заключения крупных контрактов на поставку лазерного оборудования и систем хранения как отечественным предприятиям, так и странам таможенного союза», — подчеркнула она.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Объединенная станкостроительная компания» более 10 лет производит различное металлообрабатывающее и складское оборудование, которое используется во многих отраслях промышленности. В компании работают более 100 специалистов.

Создание и развитие производственных площадок в Москве позволяет компаниям-резидентам наращивать объемы выпускаемой продукции, находить новых партнеров и рынки сбыта. Власти города оказывают предпринимателям более 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Кроме того, в столице действует целый ряд антикризисных мер для бизнеса.