Москва 30 июня 2023, 07:26 Овчинский: московский производитель разработал современные медальоны-адресники для домашних животных

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Столичная компания ISBC разработала современные медальоны для домашних животных с системой идентификации RFID. Такой медальон крепится на ошейник питомца и хранит на встроенном чипе ссылку на личную карточку животного, где можно узнать его уличку и пол, а также и контакты владельца. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году запущено производство современных RFID-медальонов для домашних питомцев. Они выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом с данными владельца», — рассказал он.

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Если собака или кошка потеряется, то, благодаря такому медальону, ее проще будет вернуть хозяевам. Любой нашедший животное сможет очень быстро узнать информацию о владельце при помощи смартфона и сразу связаться с ним.

Медальон сделан из эпоксидной смолы, что полностью защищает его от влаги и грязи. На месте крепления есть алюминиевая втулка, которая предохраняет ее от истирания. Весит эта полезная вещь совсем немного — около трех граммов. Это позволяет надевать такой медальон даже самым миниатюрным животным.

«Новые медальоны-адресники VETTAG не только обеспечивают безопасность и легкую идентификацию животного в случае потери, но и служат дополнением к образу питомца», — отметил директор департамента идентификации животных компании Николай Бояров.

Он добавил, что летом такое решение особенно актуально, так как многие отправляются в отпуска. В новом незнакомом месте животные чаще теряются, а медальон поможет быстро отыскать хозяина.