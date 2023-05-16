Москва 16 мая 2023, 11:13 Овчинский: московский производитель огнеупоров и керамических фильтров наладит поставки продукции в Индию Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский научно-технический центр «Бакор», производящий керамические фильтрующие элементы, заключил контракт на поставку своей продукции в Индию, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. По его словам, расчеты в рамках договора будут производиться в рублях.

Овчинский отметил, что московские предприятия продолжают находить покупателей на свою продукцию за рубежом. Одним из таких он назвал НТЦ «Бакор».

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«Расчеты в национальной валюте позволяют создать ряд экономических преимуществ для отечественных поставщиков — улучшается финансовая стабильность, снижаются потенциальные валютные риски, а также упрощается процесс оформления торговых операций», — отметил глава департамента.

Ранее столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства поддержал производителя, предоставив 200 миллионов рублей в заем. Эти средства направили на приобретение нового оборудования, в том числе для расширения экспортного потенциала НТЦ.

С 2019 года компания получает поддержку по развитию экспортных поставок от центра «Моспром». Оборудование «Бакора» представили на крупных отраслевых выставках в Чили, также компания поучаствовала в трех международных бизнес-миссиях в страны Латинской Америки и Африки.

По словам заместителя гендиректора компании по инновационно-техническому развитию Михаила Королева, продукцию предприятия уже поставляют в 16 стран.

«Благодаря новому контракту география поставок будет расширена. В рамках нового соглашения компания начнет поставлять в Индию керамические фильтрующие сектора взамен финских», — отметил он.

Научно-технический центр выпускает керамические огнеупорные материалы — их используют для конструирования высокотемпературных промышленных печей и других тепловых агрегатов, включая ракетные двигатели, турбины и реакторы. В 2020 году власти Москвы присвоили НТЦ «Бакор» статус промышленного комплекса, позволяющий предприятию получать налоговые льготы, а также направлять сэкономленные деньги на развитие своей площадки.