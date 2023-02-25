Москва 25 февраля 2023, 10:23 Овчинский: московский производитель медоборудования получил заем на развитие экспорта

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Московский производитель медицинского оборудования «Хирана+» получил от города заем в размере 200 миллионов рублей на развитие экспорта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие «Хирана+» с 2020 года является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Компания производит и обслуживает аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательную технику. Заем производителю предоставлен сроком на пять лет по ставке 4,5% годовых.

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«В рамках программы, реализуемой Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства, полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт», — рассказал Овчинский.

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Москва оказывает «Хиране+» существенную поддержку, рассказал, в свою очередь, генеральный директор компании Василий Шимко.

«Заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства будет способствовать значительному развитию экспортной деятельности и росту производства», — подчеркнул он.

По словам Шимко, собственные средства, инвестируемые в расширение зарубежных поставок, составят около 90 миллионов рублей.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает около 10 видов займов. Средства можно использовать на покрытие кассового разрыва, покупку нового оборудования, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку программного, компьютерного, серверного или сетевого оборудования и другие цели.

Средства можно получить по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет. Сумма займа зависит от целей компании и может достигать 300 миллионов рублей.