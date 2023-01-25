Москва 25 января 2023, 11:29 Овчинский: московский производитель мебели разработал умную кровать Глава департамента Овчинский анонсировал инновационную кровать от Tabula Sense и Askona Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Московская мебельная компания Tabula Sense совместно с известным производителем матрасов Askona разработала умную кровать со встроенной электроникой. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Инновационная кровать оснащена системой массажа, подсветкой, регулировкой наклона и многими другими функциями, которыми можно управлять с пульта. Прикроватные тумбочки оборудованы беспроводными зарядками и съемным верхом, который можно использовать как подставку для ноутбука.

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«Столичные промышленники применяют технологии на базе искусственного интеллекта и интернета вещей, используют решения в сфере робототехники. <…> Так, в коллаборации с одним из ведущих российских мебельных производителей на столичном предприятии разработали умную кровать. При помощи джойстика в ней можно регулировать наклон матраса, работу встроенной системы вибромассажа, подсветку», — сообщил Овчинский.

Tabula Sense активно инвестирует в собственное развитие — наращивает мощности и разрабатывает новую продукцию. На столичном рынке компания работает уже шесть лет.

Первые умные кровати поступят в продажу в 2023 году, анонсировал глава департамента. Основатель и генеральный директор Tabula Sense Андрей Рогозин рассказал, что ключевым направлением компании является инновационная офисная мебель. Новым направлением стала умная мебель домашнего использования.

«Так, совместно с компанией Askona мы решили запустить в производство инновационную дизайнерскую кровать из клееного шпона с натуральным покрытием в двух цветовых решениях», — пояснил Рогозин.

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