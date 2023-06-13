Москва 13 июня 2023, 07:23 Овчинский: московский производитель грузоподъемных систем выпустил свыше 300 инновационных проектов Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель гидравлических грузоподъемных систем и автоматических парковок за 10 лет выпустил свыше 300 инновационных проектов. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Среди разработок автоматические паркинги, автомобильные лифты, автоматические системы хранения листового металла, системы подземного хранения мусора.

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«Все изделия разрабатываются специалистами компании в собственном конструкторском бюро. Кроме того, за годы работы предприятие в четыре раза увеличило производственную площадку и пополнило парк оборудования высокотехнологичными станками», — сообщил Овчинский.

Фото пресс-службы Фото пресс-службы Фото пресс-службы Фото пресс-службы

Продукция компании популярна у заказчиков в разных регионах России, а также странах СНГ и Объединенных Арабских Эмиратах. Грузовые подъемники, созданные на предприятии, установлены в цехах индустриального парка «Руднево» — шестой площадке особой экономической зоны «Технополис Москва».

В этом году производителю исполнилось 10 лет. Сейчас организация входит в лидеры по производству гидравлического грузоподъемного оборудования.

Фото пресс-службы Фото пресс-службы Фото пресс-службы Фото пресс-службы

Генеральный директор компании Антон Прудников рассказал, что организация начала работу, создавая нестандартное оборудование. Каждый подъемник проектировался индивидуально — под задачи заказчика с уникальными техническими характеристиками.

«Сейчас в компании работают более 100 профессионалов, линейка оборудования постоянно расширяется за счет новых продуктов и внедрения инновационных конструкторских решений», — поделился Прудников.

Развитие собственных производственных площадок в городе позволяет предпринимателям не только наращивать объемы реализации изделий, но и находить новых партнеров и рынки сбыта. Московским предприятиям доступны свыше 20 системных мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.

Для производителей работает Центр поддержки промышленности, где можно получить помощь в вопросах, связанных с мерами поддержки, финансированием и кредитованием, подбором поставщиков, взаимодействием с органами власти. Телефон: +7 495 630-00-00, электронная почта: industrysupport@mos.ru. Центр работает по будням с с 09:00 до 18:00. Еще больше информации на сайте.

Фото пресс-службы