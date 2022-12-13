Москва 13 декабря 2022, 07:17 Овчинский: московские кондитеры изготовили около 6 миллионов сладких новогодних наборов

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Около шести миллионов сладких подарочных наборов подготовили московские предприятия холдинга «Объединенные кондитеры». Как сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, это на порядок больше, чем в прошлый Новый год.

«В текущем году столичные фабрики „Объединенных кондитеров“ выпустили около шести миллионов наборов, что на 20% больше по сравнению с показателями 2021 года», — рассказал Владислав Овчинский.

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По его словам, в холдинг входят такие известные столичные компании как «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский». Все три фабрики имеют статус промышленного комплекса. Это дает предприятиям существенные налоговые льготы.

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В частности, московские предприятия холдинга разработали 65 вариантов сладких наборов разного веса — от небольших в 200 граммов до полуторакилограммовых.

Некоторые подарки включают в себя не только сладости, но и несъедобные полезные сюрпризы: интерактивные раскраски и адвент-календари. А некоторые коробки превращаются в игрушки. Например, упаковку от набора «Волшебный замок» можно использовать как домик для куклы, коробку подарка «Красная стрела» — как вагон поезда.

Взрослых тоже ждут приятные новинки. В ассортименте у кондитеров появились подарки с упаковкой, которая может стать шкатулкой для хранения мелочей или новогодним украшением.

Как рассказал управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов, для дизайна упаковки привлекли талантливых художников со всей России.

«Особенно выделяется серия „Любимые с детства“. Дизайн упаковки таких подарков выполнен в ретро-стиле и напоминает поздравительные открытки 50-х годов ХХ века», — отметил Орлов.

Он уточнил, что в такие наборы попали самые знаменитые и традиционные конфеты — «Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Бабаевская Белочка» и другие. Символом наступающего года по китайскому календарю станет заяц. Поэтому производители особое внимание уделили и наборам с этим ушастым зверем.