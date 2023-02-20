Москва 20 февраля 2023, 07:24 Овчинский: московские компании представят продукцию на выставках в Китае и Узбекистане РИА «Новости»

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Промышленные компании примут участие в предстоящих международных выставках — 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show и «Иннопром. Центральная Азия». Участие столичных предпринимателей в мероприятиях организует Центр «Моспром», рассказал глава департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, выставки организовывали с опорой на экспортные потребности производителей Москвы.

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«Наши товары агропромышленного и промышленного секторов активно поставляли в азиатские регионы уже в прошлом году. Например, в Узбекистан выросли поставки мучной продукции, напитков, механического оборудования и лекарств», — добавил Овчинский.

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Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы

По его словам, для увеличения московских товаров и дальнейшего развития сотрудничества в азиатском регионе центр «Моспром» также организовывает участие столичных промышленников на выставке выставке «Иннопром. Центральная Азия». У участников появится возможность наладить бизнес-отношения с крупнейшими иностранными промышленными компаниями.

В период с 8 по 10 ноября состоится 26-я Шанхайская продовольственная выставка, регистрация для участия в мероприятии откроется в июне.

В Ташкенте с 24 по 26 апреля пройдет выставка «Иннопром. Центральная Азия». На ней свои услуги представят разработчики решений для телекоммуникационных, информационных и энергетических технологий, а также промышленные предприятия химической, машиностроительной и металлургической отраслей.

Подать заявку на участие можно на сайте Центра до 10 марта включительно.

Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Пресс-служба департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы

Поддержкой отечественных экспортеров занимается подведомственный департаменту промышленной и инвестиционной политики Москвы центр «Моспром».

Специалисты проводят индивидуальную аналитику, анализируя целевые рынки для производителей и помогая определить наиболее эффективную стратегию выхода предприятия на зарубежные рынки.

В рамках байерской программы они помогают экспортерам принять участие в бизнес-миссиях и международных выставках, проведением проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом и поиском контрагентов.

В 2022 году в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» столичные экспортеры несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

Информация о направлениях поддержки АНО «Моспром» размещена на официальном сайте центра.