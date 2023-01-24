Москва 24 января 2023, 07:32 Овчинский: московские инженеры создали импортозамещающий сверхгибкий кабель

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Московская компания создала уникальный сверхгибкий кабель, который заменит его зарубежные аналоги. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, такой кабель выдерживает несколько миллионов циклов изгиба.

«Новая разработка столичного предприятия „Спецкабель“ поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. Важно, что для изготовления нового кабеля используются преимущественно отечественные материалы», — сказал он.

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По словам Овчинского, российские изделия по основным характеристикам в разы превосходят подобные зарубежные товары. Например, предварительные испытания этого кабеля показали, что его устойчивость к изгибам в несколько раз выше, чем у аналогов из Европы.

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Инженеры-конструкторы добились таких показателей благодаря новым технологиям пучковой скрутки медных жил из большого числа тонких проволок.

Другая немаловажная характеристика нового монтажного кабеля — небольшой радиус изгиба. Это позволит использовать его на автоматических производственных линиях или станках с ЧПУ.

Предприятие приступит к производству кабеля после комплексных испытаний.

Генеральный директор предприятия «Спецкабель» Андрей Лобанов заявил, что возможности завода позволяют изготавливать широкую линейку таких изделий с различными характеристиками.

«Серия отличается маслобензостойкостью и широким температурным диапазоном эксплуатации. Изделия можно применять в экстремальных условиях, например, на нефтегазохимических предприятиях, в том числе за полярным кругом», — добавил он.