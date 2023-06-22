Москва 22 июня 2023, 11:27 Овчинский: «Московская техническая школа» проведет конференцию по беспилотным авиасистемам Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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«Московская техническая школа» проведет в Москве бесплатную конференцию «Беспилотные авиационные системы как новый вектор развития промышленности». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что беспилотники сегодня применяют во многих отраслях и промышленность не стала исключением. Поэтому столичным компаниям очень важно повышать компетенцию сотрудников в этой сфере.

Участники встречи обсудят тенденции рынка беспилотных авиационных систем, а также их применение в разных отраслях промышленности. Своим опытом использования системы поделятся предприниматели, которые уже внедрили новые технологии в свою работу. Особое внимание эксперты уделят вопросам подготовки квалифицированных кадров для этой отрасли.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель Центра компетенций «Цифровая экономика», член совета по цифровой экономике при Совете Федерации и модератор будущего форума Надежда Сурова отметила, что «Московская техническая школа» является одним из ключевых участников рынка беспилотных летательных аппаратов и связывает промышленные компании с профильными вузами.

«Совместная работа „МТШ“, промышленных предприятий и университетов позволяет разрабатывать инновационные программы подготовки специалистов, которые могут работать в разных сферах беспилотной авиации», — подчеркнула она.

На конференции выступят представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы и «МТШ», заместитель генерального директора Фонда поддержки проектов НТИ, директор по обеспечению технологического суверенитета АНО «Платформа НТИ» Дионис Гордин, генеральный директор ООО «Омега» Ярослав Алейник, начальник управления специальных работ ФГУП «Научно-технический центр „Заря“ Константин Борисов, президент фонда „Вместе во имя добра“ Владимир Симашкин, президент организации „Союз участников отношений в сфере образования“, вице-президент корпорации „1Т“ Евгений Нежданов и заведующий лабораторией мобильных решений Финансового университета при Правительстве России, доцент департамента анализа данных и машинного обучения Валерий Абашин.

Принять участие в конференции может любой желающий. Регистрация доступна по ссылке.