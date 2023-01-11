Москва 11 января 2023, 08:20 Овчинский: московская компания выпустила добавку для улучшения работы мозга Источник: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Инновационная компания «Академия-Т», работающая на территории ОЭЗ «Технополис Москва», нарастила объемы выпуска импортозамещающей продукции в области лечебного и спортивного питания. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, сейчас предприятие запустило производство нового препарата, стимулирующего мозговую активность и умственную деятельность.

Овчинский рассказал, что за 2022 год количество производимой «Академией-Т» продукции выросло в полтора раза.

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«Только за 2022 год компания вывела на рынок около 10 новых продуктов: линейку энергетических гелей для спортивного питания, препарат для людей с непереносимостью лактозы и еще одну добавку для мозга с антивозрастным эффектом», — отметил он.

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Препарат для работы мозга улучшает память, концентрацию, обучаемость, помогает быстро запоминать информацию, в том числе у пожилых людей. В составе добавки — комбинация масел шалфея, которая оказывает комплексное воздействие на нервную систему, повышает проводимость нейронов и ускоряет передачу нервных импульсов. Эффект заметен уже через час после принятия первой капсулы.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что предприятие разместилось на площадке «Печатники» в 2016 году.

«Сегодня компания производит более 650 тысяч единиц продукции в год, здесь создано более 50 рабочих мест», — добавил он.

Основная деятельность «Академии-Т» связана с проведением научно-исследовательской работы и производством инновационных продуктов лечебного и спортпитания. Компания уже 14 лет является официальным поставщиком продукции для сборных команд России, команд премьер-лиги и школ олимпийского резерва.

По словам генерального директора предприятия Энвера Токаева, работа на территории ОЭЗ «Технополис Москва» дает компании необходимые преимущества, позволяя сосредоточиться на научных исследованиях.

«Комфортная инфраструктура, транспортная доступность, размещение неподалеку от центра города — все это способствует концентрации не на бытовых вопросах, а на вопросах, связанных с наукой и дальнейшими исследованиями», — заключил Токаев.