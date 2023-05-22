22 мая 2023, 07:15
Овчинский: московская компания увеличит ассортимент оборудования для производства шоколада
Столичная компания «Кадзама» в 2023 году увеличит линейку профессионального оборудования для производства шоколада. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Отечественные производители кондитерских изделий, в том числе московские, хотят использовать в работе больше российского сырья и оборудования, подчеркнул Овчинский. Применение местных материалов позволяет не только гарантировать стабильные поставки, но и улучшить планирование деятельности заводов.
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«Московское предприятие „Кадзама“ разработало новые виды установок для шоколатье и кондитеров. Например, дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки. Спрос на такую продукцию стабильно растет на фоне увеличения объема выпуска продовольственных товаров», — рассказал Владислав Овчинский.
В ассортименте компании есть машины и изделия для полного цикла производства шоколада – от печей для обжарки какао до формочек для шоколадных плиток. Особой популярностью у компаний, создающих крафтовый шоколад, пользуется дробилка для какао-бобов.
«Прозрачные отсеки оборудования позволяют наглядно демонстрировать процесс дробления и сепарации какао-бобов. Поэтому такую установку можно использовать не только на производстве, но и в музее шоколада», – рассказал коммерческий директор компании Анна Мехоношина.
Предприятие поставляет свое оборудование в более чем 60 стран и в будущем собирается расширить экспорт. В этом компании помогают специалисты Центра «Моспром», который занимается индивидуальной поддержкой экспортеров.
Эксперты породят анализ и персональный расчет, которые помогают эффективно выводить организации на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными иностранными покупателями, помогают участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях.
Москва 2023
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