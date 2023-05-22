Москва 22 мая 2023, 07:15 Овчинский: московская компания увеличит ассортимент оборудования для производства шоколада Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания «Кадзама» в 2023 году увеличит линейку профессионального оборудования для производства шоколада. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отечественные производители кондитерских изделий, в том числе московские, хотят использовать в работе больше российского сырья и оборудования, подчеркнул Овчинский. Применение местных материалов позволяет не только гарантировать стабильные поставки, но и улучшить планирование деятельности заводов.

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«Московское предприятие „Кадзама“ разработало новые виды установок для шоколатье и кондитеров. Например, дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки. Спрос на такую продукцию стабильно растет на фоне увеличения объема выпуска продовольственных товаров», — рассказал Владислав Овчинский.

Фото пресс-службы

В ассортименте компании есть машины и изделия для полного цикла производства шоколада – от печей для обжарки какао до формочек для шоколадных плиток. Особой популярностью у компаний, создающих крафтовый шоколад, пользуется дробилка для какао-бобов.

«Прозрачные отсеки оборудования позволяют наглядно демонстрировать процесс дробления и сепарации какао-бобов. Поэтому такую установку можно использовать не только на производстве, но и в музее шоколада», – рассказал коммерческий директор компании Анна Мехоношина.

Фото пресс-службы

Предприятие поставляет свое оборудование в более чем 60 стран и в будущем собирается расширить экспорт. В этом компании помогают специалисты Центра «Моспром», который занимается индивидуальной поддержкой экспортеров.

Эксперты породят анализ и персональный расчет, которые помогают эффективно выводить организации на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными иностранными покупателями, помогают участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях.

Фото пресс-службы