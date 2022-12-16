Москва 16 декабря 2022, 07:17 Овчинский: московская компания увеличила производство шоколадных батончиков и запустила новые линейки ЗОЖ-продукции

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Московская компания «ФУД РЕВ» в этом году изготовила 3,5 миллиона шоколадных батончиков — это на 12% больше, чем в прошлом году. Как отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский, Москва остается одним из крупнейших производителей продуктов питания в России. В городе появляется все больше предприятий, которые производят не только традиционные сладости, но полезные — категории ЗОЖ.

«Повышенный спрос на такую продукцию и освободившиеся ниши гарантируют отрасли стабильный рост», — сказал Овчинский.

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Он добавил, что размещение бизнеса в столице дает инвесторам большие преимущества. Для них доступны крупные рынки сбыта и развитая промышленная инфраструктура. Также есть множество льгот, мер поддержки и ряд антикризисных инструментов.

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Помимо увеличения производства, компания «ФУД РЕВ» в этом году успешно запустила три новые продуктовые линейки и начала отгрузку в магазины крупных российских торговых сетей.

Например, в декабре производитель презентовал линейку финиковых батончиков в темном шоколаде без сахара: с фундуком, клюквой, карамелью, бананом, воздушным рисом и пряным яблоком. Также компания анонсировала запуск линейки безглютеновых сладостей.

Их продукция, которая выходит под брендом KICK Your Energy, не содержит рафинированный сахар, молочные продукты, продукты животного происхождения, искусственные добавки и консерванты, рассказала сооснователь компании Анна Берсенева.

«В производстве мы используем природный подсластитель эритрит. Он не нарушает обмен веществ и не вызывает скачков уровня сахара в крови. Для основы новой линейки мы выбрали финики, потому что они богаты витаминами группы В, калием и магнием», — отметила она.

По словам Берсеневой, эти вещества поддерживают работу мозга и нервной системы при интеллектуальных нагрузках.