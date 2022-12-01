Москва 01 декабря 2022, 07:17 Овчинский: московская компания увеличила объем производства детской одежды в семь раз Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичные предприятия активно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды. Производитель детской одежды и аксессуаров Mimibaby увеличил объемы производства с января по октябрь 2022 года в семь раз по сравнению с тем же периодом в прошлом году, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичные компании заняли место на рынке

По словам главы ведомства, производством товаров для детей в Москве занимаются около 30 крупных и средних предприятий. В отрасли активно развиваются молодые компании — постепенно они занимают ниши, освободившиеся после ухода из России западных брендов.

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«Столичный производитель детской одежды и аксессуаров ежегодно изготавливает свыше 12 тысяч единиц продукции. С января по октябрь он выпустил 10 тысяч товаров — это в семь раз больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — рассказал Овчинский.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Товары реализуют на маркетплейсах

Компания Mimibaby изготавливает повседневную одежду для детей до пяти лет. Предприятие работает в Москве с 2017 года. Для пошива вещей используют натуральные материалы отечественного производства. Продукцию можно купить на интернет-площадках, маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также в магазинах одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей «Золотое яблоко».

«Наши изделия гипоаллергенны, изготовлены из безопасных материалов, при производстве которых не использовались химические и синтетические добавки», — рассказал генеральный директор компании Дмитрий Курченко. По его словам, специалисты специально выбирают такие оттенки одежды, чтобы она подошла и мальчикам, и девочкам.

На территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье наладят производство детских комбинезонов. Предприятие создаст еще 25 рабочих мест в регионе.