Москва 19 июня 2023, 07:15 Овчинский: московская компания разработала четыре новых лазерных станка РИА «Новости»

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Московская компания «Лассард», производящая лазерное оборудование, расширила ассортимент. Предприятие разработало четыре новых лазерных станка. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Теперь продуктовая линейка компании включает 25 видов изделий. В год планируется производить более 400 единиц оборудования», — рассказал он.

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Овчинский добавил, что столичную отрасль машиностроения сегодня представляют свыше 200 предприятий, на которых трудится более 20 тысяч человек. Производства выпускают самую различную продукцию — от грузовых лифтов до промышленных роботов. Многие из них, в том числе компания «Лассард», расположены на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

Один из новых станков «Лассарда» представляет собой лазерный комплекс портальной очистки, который удаляет ржавчину и загрязнения с больших листовых материалов. Другой — пятиосевой станок лазерной резки — обрабатывает керамику. Две других машины послужат для обработки труб и лазерной гравировки.

По словам генерального директора предприятия Олега Нефедова, расширить ассортимент удалось благодаря увеличению производственных площадей после перемещения компании на территорию ОЭЗ.

«Благодаря широкой товарной линейке и разработкам, которые не имеют аналогов в мире, компания сегодня на сто процентов удовлетворяет потребности отечественного рынка в лазерном оборудовании», — добавил Нефедов.

Продукцию компании «Лассард» используют во многих сферах, в том числе в авиастроении, микроэлектронике, аэрокосмической отрасли и других.