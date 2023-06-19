19 июня 2023, 07:15
Овчинский: московская компания разработала четыре новых лазерных станка
Московская компания «Лассард», производящая лазерное оборудование, расширила ассортимент. Предприятие разработало четыре новых лазерных станка. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Теперь продуктовая линейка компании включает 25 видов изделий. В год планируется производить более 400 единиц оборудования», — рассказал он.
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Овчинский добавил, что столичную отрасль машиностроения сегодня представляют свыше 200 предприятий, на которых трудится более 20 тысяч человек. Производства выпускают самую различную продукцию — от грузовых лифтов до промышленных роботов. Многие из них, в том числе компания «Лассард», расположены на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».
Один из новых станков «Лассарда» представляет собой лазерный комплекс портальной очистки, который удаляет ржавчину и загрязнения с больших листовых материалов. Другой — пятиосевой станок лазерной резки — обрабатывает керамику. Две других машины послужат для обработки труб и лазерной гравировки.
По словам генерального директора предприятия Олега Нефедова, расширить ассортимент удалось благодаря увеличению производственных площадей после перемещения компании на территорию ОЭЗ.
«Благодаря широкой товарной линейке и разработкам, которые не имеют аналогов в мире, компания сегодня на сто процентов удовлетворяет потребности отечественного рынка в лазерном оборудовании», — добавил Нефедов.
Продукцию компании «Лассард» используют во многих сферах, в том числе в авиастроении, микроэлектронике, аэрокосмической отрасли и других.
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