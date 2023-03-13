Москва 13 марта 2023, 07:21 Овчинский: московская компания расширила ассортимент растительных продуктов для веганов

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Столичная компания альтернативных продуктов питания IN+U Food ежемесячно производит 60 тонн растительной продукции из российского сырья. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в ближайшее время производитель начнет выпускать сыр горгонзолу — тоже из растительной основы.

«Компания IN+U Food постоянно расширяет свой ассортимент. Недавно предприятие выпустило растительные сырники без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы", — рассказал Овчинский.

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По его словам, в собственной лаборатории IN+U Food производит уникальные для России товары. Их продукция подходит веганам, которые не употребляют в пищу продукты животного происхождения, так как она на 100% состоит из растительного сырья. Например, сырники с различными начинками, сыр тофу, мягкие и сливочные сыры — в составе этих товаров нет ни грамма молока.

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Генеральный директор IN+U Food Дмитрий Гудаковский рассказал, что сырье для производства альтернативных продуктов они закупают на Кубани и в Дальневосточном регионе.

Опросы аналитического центра НАФИ показали, что за последние годы россияне стали в три раза чаще включать в свой рацион продукты, представляющие альтернативу мясу и молочным продуктам.

Овчинский отметил, что сегодня в Москве увеличивается количество собственных производств продуктов растительного питания. Это происходит, в том числе, благодаря мерам, которыми могут воспользоваться бизнесмены — например, субсидиями и целевыми займами.